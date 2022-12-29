Более тонны цитрусовых собрали москвичи в рамках благотворительной акции "Подвешенный мандарин". В этом году она проходит с 23 по 31 января. Мандарины – символ праздников, поэтому именно эти цитрусовые могут стать хорошим подарком. Купить мандарины можно на площадках "Московских ярмарок" и передать их администратору. Сегодня собранные фрукты будут отправлены по адресам.

Подробнее – на телеканале Москва 24.