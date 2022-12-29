Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:30

Общество

Новости часа: в столице ожидается снегопад в ночь на 30 декабря

Новости часа: в столице ожидается снегопад в ночь на 30 декабря

Москвичка показала, как украсила елку к Новому году

Более тонны цитрусовых собрали москвичи в рамках акции "Подвешенный мандарин"

Новости часа: мокрый снег и гололедицу пообещали в Москве в ночь на 30 декабря

"Актуальный репортаж": 150 млрд рублей потеряли россияне из-за мошенников в 2022 году

Московский завод "Торий" подвел итоги 2022 года

Жители Раменок прислали кадры с предновогодними тренировками

Минобороны РФ показало кадры тренировки мобилизованных граждан в Белоруссии

Зритель показал украшенную фотографиями ведущих телеканала Москва 24 елку

"Актуальный репортаж": курс по военной подготовке может появиться в вузах РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Москву надвигается очередной снегопад. Комплекс городского хозяйства сообщил, что осадки ожидаются в ночь на пятницу, 30 декабря.

Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко открыли новые корпуса МГТУ имени Баумана.

Около 60 тысяч новых рабочих мест появится на востоке Москвы за счет программы реновации. Об этом заявил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Читайте также
обществопогодамэр МосквыгородреновациявидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика