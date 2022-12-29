Новости часа: в столице ожидается снегопад в ночь на 30 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Москву надвигается очередной снегопад. Комплекс городского хозяйства сообщил, что осадки ожидаются в ночь на пятницу, 30 декабря.

Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко открыли новые корпуса МГТУ имени Баумана.

Около 60 тысяч новых рабочих мест появится на востоке Москвы за счет программы реновации. Об этом заявил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.