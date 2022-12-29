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Новости часа: мокрый снег и гололедицу пообещали в Москве в ночь на 30 декабря

Новости часа: мокрый снег и гололедицу пообещали в Москве в ночь на 30 декабря

"Актуальный репортаж": 150 млрд рублей потеряли россияне из-за мошенников в 2022 году

Московский завод "Торий" подвел итоги 2022 года

Жители Раменок прислали кадры с предновогодними тренировками

Минобороны РФ показало кадры тренировки мобилизованных граждан в Белоруссии

Зритель показал украшенную фотографиями ведущих телеканала Москва 24 елку

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"Атмосфера": 3 градуса мороза ожидается в столице вечером 29 декабря

Новости часа: желтый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы

Аналитики определили размер среднего чека покупок россиян в 2022 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мокрый снег и гололедицу пообещали в столице в ночь на пятницу, 30 декабря. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Законопроект о максимальных мерах поддержки супругов погибших участников СВО внесли в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба ГД.

Вооруженные силы РФ поразили четыре пункта управления ВСУ, в том числе в районе Херсона. Это заявление Минобороны.

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