Новости часа: мокрый снег и гололедицу пообещали в Москве в ночь на 30 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мокрый снег и гололедицу пообещали в столице в ночь на пятницу, 30 декабря. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Законопроект о максимальных мерах поддержки супругов погибших участников СВО внесли в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба ГД.

Вооруженные силы РФ поразили четыре пункта управления ВСУ, в том числе в районе Херсона. Это заявление Минобороны.