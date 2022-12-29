15:00Политика
Новости часа: мокрый снег и гололедицу пообещали в Москве в ночь на 30 декабря
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мокрый снег и гололедицу пообещали в столице в ночь на пятницу, 30 декабря. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.
Законопроект о максимальных мерах поддержки супругов погибших участников СВО внесли в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба ГД.
Вооруженные силы РФ поразили четыре пункта управления ВСУ, в том числе в районе Херсона. Это заявление Минобороны.