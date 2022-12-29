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Новости часа: желтый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы

Новости часа: желтый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы действует в столичном регионе до утра пятницы, 30 декабря. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

Почти 50 рейсов отменили или задержали в московских аэропортах 29 декабря. Таковы данные из расписания аэропортов.

Работы на Крымскому мосту идут с опережением графика на несколько дней. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

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