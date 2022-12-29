Правительство РФ продлило действие льготных ипотечных программ до июня 2024 года

Правительство России продлило действие льготных ипотечных программ до июня 2024 года. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующие постановление.

В документе речь идет о программе льготной ипотеки по ставке до 8% на покупку жилья в новостройках. Ипотеку со сниженной ставкой можно также получить на строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.