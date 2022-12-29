Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:45

Общество

Правительство РФ продлило действие льготных ипотечных программ до июня 2024 года

Правительство РФ продлило действие льготных ипотечных программ до июня 2024 года

"Утро": москвичам рассказали о погоде 29 декабря

Собянин рассказал о работе "Службы 112"

"Утро": москвичам рассказали о погоде 29 декабря

"Утро": атмосферное давление в четверг в Москве составит 748 мм ртутного столба

Акция "Елочный круговорот" стартует в Москве 2 января

Пищевые технологи рассказали, как выбрать готовые салаты и блюда к новогоднему столу

Прожиточный минимум и МРОТ повысят в РФ с 1 января

"Единая Россия" представила кодекс публичного позиционирования депутата ГД

"Утро": 1 градус мороза ожидается в столице 29 декабря

Правительство России продлило действие льготных ипотечных программ до июня 2024 года. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующие постановление.

В документе речь идет о программе льготной ипотеки по ставке до 8% на покупку жилья в новостройках. Ипотеку со сниженной ставкой можно также получить на строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика