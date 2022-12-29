Прожиточный минимум и МРОТ повысят в РФ с 1 января

Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум повысят в РФ с 1 января. Стало известно, что единые условия выплат появятся для малоимущих семей с детьми. Так, можно будет получить дополнительные средства из маткапитала на ребенка до трех лет вне зависимости от количества детей в семье.

Также отмечается, что с 1 января вступят в силу законы о федеральных основных общеобразовательных программах и о создании Социального фонда, что упростит получение господдержки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.