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Общество

Хагги Вагги уберут с российских витрин и прилавков

Хагги Вагги уберут с российских витрин и прилавков

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Игрушечных монстров Хагги Вагги уберут с российских витрин и прилавков. Российские интернет-магазины и маркетплейсы Ozon, Wildberries, "Яндекс.Маркет" и "СберМегаМаркет" начали снимать с продажи эти игрушки. Они удалили карточки товаров, а также страницы и ссылки с предложениями недобросовестных продавцов.

В Роскачестве пояснили, что 90% игрушек Хагги Вагги имели превышения по содержанию фенола. Это химическое вещество способно вызвать раздражение кожи или привести к отравлению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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