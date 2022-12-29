Игрушечных монстров Хагги Вагги уберут с российских витрин и прилавков. Российские интернет-магазины и маркетплейсы Ozon, Wildberries, "Яндекс.Маркет" и "СберМегаМаркет" начали снимать с продажи эти игрушки. Они удалили карточки товаров, а также страницы и ссылки с предложениями недобросовестных продавцов.

В Роскачестве пояснили, что 90% игрушек Хагги Вагги имели превышения по содержанию фенола. Это химическое вещество способно вызвать раздражение кожи или привести к отравлению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.