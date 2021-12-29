В Москве предложили вдвое снизить нештрафуемый порог скорости

Власти Москвы направили правительству РФ и министерству внутренних дел предложения по снижению нештрафуемого порога превышения скорости на дорогах с 20 до 10 километров в час. Об этом рассказал глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, в других крупных мегаполисах мира нештрафуемый порог уже установлен на уровне 0–5 километров в час. Снижение его в России позволит сократить число аварий на 35% и, как следствие, снизить количество заторов. Нововведение также позволит в 3–4 раза снизить смертность от ДТП, выразил уверенность глава Дептранса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.