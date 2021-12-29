Стоимость ипотеки для невакцинированных может увеличиться в 2022 году

Со следующего года стоимость ипотеки или кредита могут увеличить для невакцинированных.

Такой вариант рассматривают из-за роста тарифов по страхованию жизни и здоровья заемщика. Данная инициатива связана с пандемией.

По словам экспертов, даже 2–3% смертельных исходов среди заболевших существенны для страховых компаний. Поэтому сертификат привитого могут включить в перечень обязательных документов для оформления договора о страховке и повысить ставку клиентам без сертификата.

Кроме того, в Госдуму внесли законопроект, предлагающий ограничить срок потребкредитов пятью годами. Госпрограмм это не коснется. Предполагается, что такая мера позволит снизить чрезмерную закредитованность населения.

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