Сугробы выше колена образовались в подмосковных Бронницах

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время.

В городе Бронницы образовались сугробы выше колена, а деревья покрылись снегом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.