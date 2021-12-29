Москвичам рассказали, как выбрать мандарины

По три тысячи тонн мандаринов россияне съедают только в новогодние праздники, более 600 тысяч тонн – за всю зиму. Об этом свидетельствуют данные ретейлеров.

О том, как выбрать сладкие мандарины, – в эфире телеканала Москва 24.