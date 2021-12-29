Посылки из Китая могут не доставить к праздникам из-за логистических проблем

Новый год может пройти без подарков. С такой суровой реальностью пришлось столкнуться москвичам, которые сделали заказы в Китае.

Доставить посылки в срок не получится из-за логистических проблем. Утверждается, что на границе с КНР скопились тысячи фур. Однако в Федеральной таможенной службе это опровергают. По их словам, на границе не больше сотни фур.

По словам экспертов, ситуация может улучшиться, если к концу декабря китайские власти откроют погранпереход Маньчжурия – Забайкальск.

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