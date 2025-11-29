Конфликт в подмосковном ТСН произошел из-за смены председателя по поддельным документам

В Воскресенском районе Подмосковья возник конфликт между дачниками товарищества Хорлово. Собственники участков утверждают, что председатель ТСН был сменен по поддельным документам.

По словам Александра Чернецкого, на собрании присутствовало не более 80 человек, тогда как для законного решения требовалось 100 участников. Он также отметил, что члены ТСН не были ознакомлены с протоколом и не получили списки участников собрания.

Новый председатель Геннадий Зинченко утверждает, что в собрании участвовали 159 человек, причем 158 проголосовали за него. Голосование проводилось по доверенностям, когда один человек мог представлять интересы нескольких собственников.

