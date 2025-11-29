29 ноября, 17:30Общество
Десятки компаний представили программы стажировок на карьерном форуме-выставке в Москве
В Москве открылся карьерный форум-выставка. Посетители могут получить консультации и ознакомиться с перспективными профессиями. Мероприятие организовано для помощи молодым людям в поиске работы, освоении новых навыков и получении рекомендаций специалистов.
Как отметила руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина, форум помогает участникам построить карьерный трек и определиться с профессиональным направлением. Десятки компаний расскажут о возможностях трудоустройства и программах стажировок.
