Десятки компаний представили программы стажировок на карьерном форуме-выставке в Москве

В Москве открылся карьерный форум-выставка. Посетители могут получить консультации и ознакомиться с перспективными профессиями. Мероприятие организовано для помощи молодым людям в поиске работы, освоении новых навыков и получении рекомендаций специалистов.

Как отметила руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина, форум помогает участникам построить карьерный трек и определиться с профессиональным направлением. Десятки компаний расскажут о возможностях трудоустройства и программах стажировок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.