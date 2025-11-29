Атмосферный фронт принесет облачную погоду 30 ноября в Москву

В заключительный день осени атмосферный фронт принесет уплотнение облаков, местами пройдут небольшие дожди. Ночные температуры не опустятся ниже 3 градусов, а дневные составят 2–5 градусов.

Как сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, оттепель продолжится и в первый день зимы. Под знаком усиления антициклона осадки уже маловероятны, ночью ожидается 0–3 градуса тепла.

