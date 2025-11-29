Крупный конфликт возник между дачниками в подмосковном товариществе Хорлово

В подмосковном товариществе собственников недвижимости Хорлово разгорается серьезный конфликт. По словам дачников, смена председателя правления произошла незаконно. Новые данные внесли в реестр по сомнительным документам, а счет для оплаты взносов перешел под контроль новых лиц.

Как утверждают члены ТСН, на собрании присутствовало не более 80 человек при необходимом кворуме в 100 участников. При этом новый председатель Геннадий Зинченко заявляет о 158 голосах в свою поддержку, полученных через голосование по доверенностям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.