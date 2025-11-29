Первый день декабря в Москве пройдет с температурой до 4 градусов

По словам метеоролога Евгения Тишковца, первый день декабря в столице пройдет с температурами от 1 до 4 градусов без осадков. Как уточнил специалист, зима в регионе начнется без снежного покрова.

В последний день осени возможны небольшие дожди и туманы, однако с усилением антициклона осадки станут маловероятными. Температурный режим сохранится в пределах климатической нормы для данного периода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.