Церемония награждения национальной премии Золотая стратегия состоялась в Москве

В Москве состоялась церемония вручения Национальной премии в области развития связей с общественностью "Золотая стратегия", учрежденной Союзом журналистов России. В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок.

Отмечается, что представленные работы продемонстрировали высокий профессиональный уровень. Эксперты подчеркивают, что отрасль продолжает развиваться в направлении большей технологичности и социальной ответственности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.