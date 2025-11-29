Температура в выходные в Москве превысит климатическую норму на 3–4 градуса

В Москве и Центральной России установилась аномально теплая погода, температура в выходные превысит климатическую норму на 3–4 градуса. По словам метеоролога Евгения Тишковца, зима в регионе начнется без снежного покрова, с температурами от 0 до 4 градусов.

Как отмечают зоологи, теплая осень нарушила миграционное поведение животных: грачи и амфибии ушли на зимовку с опозданием, а в Подмосковье наблюдают рекордное количество бурых медведей. При этом аграрии предупреждают о возможных потерях урожая из-за преждевременного пробуждения растений.

