Москвичам рассказали о поддержке участников СВО

В Москве работает единый центр поддержки участников СВО, который помогает ветеранам вернуться к мирной жизни. Специалисты департамента труда и социальной защиты населения определяют необходимый перечень услуг для каждого конкретного случая.

Эффективность работы центра обеспечивается за счет объединенных усилий различных городских ведомств. Важную роль в выстраивании системы поддержки играют и сами ветераны специальной военной операции, а также члены их семей.

