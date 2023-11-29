Москвичей предупредили о хрупком льде на столичных водоемах

В Москве установились низкие температуры, но лед на водоемах еще не окреп. Уже появились первые пострадавшие: два рыбака едва не погибли на Иваньковском водохранилище.

Известно, что спасатели следят за безопасностью и ситуацией на водных объектах столичного региона. Дело в том, что в ноябре лед все еще тонкий – он может в одном месте достигать 10 сантиметров толщиной, а в метре от того же места наледь будет достигать 5 сантиметров.

Подробнее о том, как часто люди проваливаются под лед, – в эфире телеканала Москва 24.