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29 ноября, 17:15

Общество

Метель и порывистый ветер ожидаются в столице вечером 29 ноября

Метель и порывистый ветер ожидаются в столице вечером 29 ноября

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Сильный снег, метель и порывистый ветер – такую погоду спрогнозировали метеорологи в столице вечером 29 ноября. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится в столице до середины четверга, 30 ноября.

Кроме того, в Москве ожидается гололедица. В связи с этим водителей попросили по возможности воздержаться от поездок на автомобиле.

Какая погода ожидается в ближайшее время? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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