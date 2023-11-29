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29 ноября, 08:30

Общество

В Сеть попали необычные снежные инсталляции москвичей в городских дворах

В Сеть попали необычные снежные инсталляции москвичей в городских дворах

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Некоторые столичные дворы превращаются в арт-галереи под открытым небом. На юго-востоке появился лес с животными, вылепленными из снега. Там есть и лошади, и медведи, и зайцы, и коты. Под пушистой и высокой елью можно увидеть и Деда Мороза.

Необычная снежная инсталляция появилась и рядом с Щербинкой. Местные жители вылепили из снега семейство уточек – их больше тридцати. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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