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29 ноября, 07:15

Общество

Москвичам напомнили о необходимости заплатить имущественные налоги до 1 декабря

Москвичам напомнили о необходимости заплатить имущественные налоги до 1 декабря

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Три дня остается у москвичей, чтобы заплатить налоги. Речь о транспортном, земельном и имущественном налогах, платят их собственники машин, участков, квартир, дач, гаражей и прочих построек.

Уведомление с суммой отправляют почтой или онлайн. В таком случае счет должен поступить в личный кабинет налогоплательщика – проверить можно на сайте ФНС или в приложении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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