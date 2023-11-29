Москвичам напомнили о необходимости заплатить имущественные налоги до 1 декабря

Три дня остается у москвичей, чтобы заплатить налоги. Речь о транспортном, земельном и имущественном налогах, платят их собственники машин, участков, квартир, дач, гаражей и прочих построек.

Уведомление с суммой отправляют почтой или онлайн. В таком случае счет должен поступить в личный кабинет налогоплательщика – проверить можно на сайте ФНС или в приложении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.