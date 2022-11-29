На складе Ozon в Подмосковье ввели масочный режим из-за вспышки менингита

После вспышки менингита на складе Ozon в Подмосковье ввели вакцинацию, а также масочный режим. Об этом сообщили в пресс-службе компании. При этом, как уточняется, склад продолжает работать со всеми мерами предосторожности.

По словам пресс-службы, все заболевшие находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, для всех работников был проведен медицинский осмотр, чтобы выявить возможность распространение заболевания.

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