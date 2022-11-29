29 ноября, 18:00Общество
Более 6 млн человек ежегодно пользуются услугами кафе и ресторанов на ВДНХ
Более шести миллионов человек ежегодно пользуются услугами кафе и ресторанов на территории ВДНХ. Это количество можно сравнить с населением Санкт-Петербурга.
Так, в сезон в заведениях общественного питания Выставки готовы обслуживать около 10 тысяч посетителей одновременно. Кроме того, на территории ВДНХ регулярно проходят разнообразные гастрономические фестивали и акции.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.