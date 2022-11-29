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Новости

29 ноября, 18:00

Общество

Более 6 млн человек ежегодно пользуются услугами кафе и ресторанов на ВДНХ

Более 6 млн человек ежегодно пользуются услугами кафе и ресторанов на ВДНХ

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Более шести миллионов человек ежегодно пользуются услугами кафе и ресторанов на территории ВДНХ. Это количество можно сравнить с населением Санкт-Петербурга.

Так, в сезон в заведениях общественного питания Выставки готовы обслуживать около 10 тысяч посетителей одновременно. Кроме того, на территории ВДНХ регулярно проходят разнообразные гастрономические фестивали и акции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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