Более 6 млн человек ежегодно пользуются услугами кафе и ресторанов на ВДНХ

Более шести миллионов человек ежегодно пользуются услугами кафе и ресторанов на территории ВДНХ. Это количество можно сравнить с населением Санкт-Петербурга.

Так, в сезон в заведениях общественного питания Выставки готовы обслуживать около 10 тысяч посетителей одновременно. Кроме того, на территории ВДНХ регулярно проходят разнообразные гастрономические фестивали и акции.

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