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Общество

Вакцинация и масочный режим введены на складе Ozon в Подмосковье после вспышки менингита

Вакцинация и масочный режим введены на складе Ozon в Подмосковье после вспышки менингита

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Роспотребнадзор контролирует ситуацию со вспышкой менингита на складе Ozon в Истре

После вспышки менингита на складе Ozon в Подмосковье ввели вакцинацию, а также масочный режим. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как уточняется, склад продолжает работать со всеми мерами предосторожности. Ранее также стало известно, что ситуацию контролирует Роспотребнадзор.

Чем грозит подобная вспышка? И можно ли заразиться менингитом через посылку? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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