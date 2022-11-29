16:45Общество
Вакцинация и масочный режим введены на складе Ozon в Подмосковье после вспышки менингита
После вспышки менингита на складе Ozon в Подмосковье ввели вакцинацию, а также масочный режим. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Как уточняется, склад продолжает работать со всеми мерами предосторожности. Ранее также стало известно, что ситуацию контролирует Роспотребнадзор.
Чем грозит подобная вспышка? И можно ли заразиться менингитом через посылку? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.