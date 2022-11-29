29 ноября, 16:45Общество
Новости часа: в Москве для семей мобилизованных организуют предновогодние мероприятия
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Центр поддержки пригласил семьи мобилизованных москвичей на предновогодние мероприятия. Об этом сообщила заместитель директора Центра поддержки семей мобилизованных Ольга Лотванова.
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