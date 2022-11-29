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Новости

29 ноября, 16:45

Общество

Новости часа: в Москве для семей мобилизованных организуют предновогодние мероприятия

Новости часа: в Москве для семей мобилизованных организуют предновогодние мероприятия

Родственников мобилизованных москвичей приглашают на предновогодние мероприятия

Температура воздуха в столице может достигнуть отметки -14 градусов в ночь на 30 ноября

Мужчина попытался украсть елку на юге Москвы

Новости часа: Путин обсудит тему зарплат бюджетников на совещании с правительством

Сотрудники склада OZON попали в больницу с менингитом в подмосковной Истре

"Атмосфера": облачная погода ожидается в столице 30 ноября

Новости часа: масочный режим и вакцинацию ввели на складе Оzon после вспышки менингита

Роспотребнадзор контролирует ситуацию со вспышкой менингита на складе Ozon в Истре

Новости часа: девочку, выжившую в аварии на улице Свободы, выписали из больницы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Центр поддержки пригласил семьи мобилизованных москвичей на предновогодние мероприятия. Об этом сообщила заместитель директора Центра поддержки семей мобилизованных Ольга Лотванова.

Выжившую в аварии на улице Свободы девочку выписали из больницы. Она находится с отцом, заявили в СК.

Первые 10-градусные морозы ожидают в Москве в ночь на 30 ноября. Об этом рассказали синоптики.

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