Новости часа: в Москве для семей мобилизованных организуют предновогодние мероприятия

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Центр поддержки пригласил семьи мобилизованных москвичей на предновогодние мероприятия. Об этом сообщила заместитель директора Центра поддержки семей мобилизованных Ольга Лотванова.

Выжившую в аварии на улице Свободы девочку выписали из больницы. Она находится с отцом, заявили в СК.

Первые 10-градусные морозы ожидают в Москве в ночь на 30 ноября. Об этом рассказали синоптики.