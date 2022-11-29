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29 ноября, 16:45

Общество

Родственников мобилизованных москвичей приглашают на предновогодние мероприятия

Родственников мобилизованных москвичей приглашают на предновогодние мероприятия

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Семьи мобилизованных москвичей пригласили на предновогодние мероприятия. Это тематические мастер-классы, квесты, игры и фотосессии. Они пройдут с 1 по 16 декабря, сообщается на портале mos.ru.

Дети вместе с мамами смогут сделать елочные игрушки, отправить письмо Деду Морозу, а для родственников военнослужащих приготовили сюрпризы. Программа будет проходить в Центре поддержки семей мобилизованных на улице Сергия Радонежского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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