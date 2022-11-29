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Общество

Температура воздуха в столице может достигнуть отметки -14 градусов в ночь на 30 ноября

Температура воздуха в столице может достигнуть отметки -14 градусов в ночь на 30 ноября

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Синоптики рассказали о температуре в ночь на среду, 30 ноября, в столице. По их прогнозам, она может доходить до -14 градусов.

В Гидрометцентре сообщили, что 29 ноября в течение дня было 4–6 градусов мороза. В данный момент в городе дует небольшой ветер, его скорость составляет 7 метров в секунду. Также действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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