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Общество

Роспотребнадзор контролирует ситуацию со вспышкой менингита на складе Ozon в Истре

Роспотребнадзор контролирует ситуацию со вспышкой менингита на складе Ozon в Истре

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Роспотребнадзор контролирует ситуацию с заражением сотрудников склада Ozon в Истре. Ранее 11 человек попали в больницу с диагнозом "инфекционный менингит". Еще 15 человек с признаками ОРВИ в данный момент обследуют.

В свою очередь, в пресс-службе маркетплейса отмечали, что менингитом заболели некоторые сотрудники со склада Ozon на Новой Риге. При этом, по словам представителей компании, о массовом заражении среди работников речи не идет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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