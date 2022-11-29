Эксперт рассказал, чем отличается свиной грипп от других штаммов

Свиной грипп преобладает в России. Штамм А(H1N1)-2009 обнаружили в 55 российских регионах. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, чем отличается свиной грипп от других штаммов и какие есть симптомы. Также эксперт объяснил, нужно ли носить медицинские маски.

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