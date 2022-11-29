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Общество

Эксперт рассказал, чем отличается свиной грипп от других штаммов

Эксперт рассказал, чем отличается свиной грипп от других штаммов

Роспотребнадзор заявил о преобладании свиного гриппа в 55 регионах

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Свиной грипп преобладает в России. Штамм А(H1N1)-2009 обнаружили в 55 российских регионах. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, чем отличается свиной грипп от других штаммов и какие есть симптомы. Также эксперт объяснил, нужно ли носить медицинские маски.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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