Роспотребнадзор заявил о преобладании свиного гриппа в 55 регионах

Свиной грипп выявили уже в 55 российских регионах. В Роспотребнадзоре заявили, что этот штамм преобладает среди других вариантов вируса.

Общая заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю выросла на 18,5%. Специалисты настаивают, чтобы в регионах ускорили вакцинацию и завершили ее до 5 декабря.

На данный момент в России от гриппа привиты более 66,5 миллиона человек, а это 45,5% от численности населения страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.