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Общество

Около 60 млн россиян привились от гриппа – Роспотребнадзор

Около 60 млн россиян привились от гриппа – Роспотребнадзор

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России продолжает расти. Пик этой волны, возможно, будет уже в декабре, заявили вирусологи центра эпидемиологии имени Гамалеи. По их словам, после подъема, как правило, наблюдаются "каникулы", а затем снова последует рост.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в целом по стране привились от гриппа почти 60 миллионов человек, а это около 40% населения. Судя по отчетам, волна гриппа зафиксирована в Москве, Владивостоке, Астрахани, Самаре, Ставрополе, Челябинске и других городах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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