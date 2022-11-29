Около 60 млн россиян привились от гриппа – Роспотребнадзор

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России продолжает расти. Пик этой волны, возможно, будет уже в декабре, заявили вирусологи центра эпидемиологии имени Гамалеи. По их словам, после подъема, как правило, наблюдаются "каникулы", а затем снова последует рост.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в целом по стране привились от гриппа почти 60 миллионов человек, а это около 40% населения. Судя по отчетам, волна гриппа зафиксирована в Москве, Владивостоке, Астрахани, Самаре, Ставрополе, Челябинске и других городах.

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