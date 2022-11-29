Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:00

Общество

Продуктовые магазины стали возвращать скидки и промоакции на товары

Продуктовые магазины стали возвращать скидки и промоакции на товары

Эксперты рассказали, кто может получить тринадцатую зарплату

Специалисты назвали выгодные для отпуска месяцы в 2023 году

В РФ запретили наказывать водителей за употребление лекарств за рулем

"Утро": 5 градусов мороза ожидается в столице 29 ноября

Специалисты рассказали о трех новых подвидах гриппа в России

В Московской области госпитализировали 11 человек с менингитом

Новости часа: запущенный с космодрома Плесецк космический аппарат выведен на орбиту

Адвокаты получили бронь от частичной мобилизации

Новости часа: ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский

Продуктовые магазины стали возвращать пропавшие после введения санкций и ухода импортных поставщиков скидки и промоакции на товары. В лидеры по дисконту вышли чай, кофе и макароны. Такие данные опубликовала одна из исследовательских компаний.

Практика скидок, как показало исследование, имеет значение для огромного числа покупателей. Товары по сниженным ценам ищут в магазинах 40% россиян. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика