Продуктовые магазины стали возвращать скидки и промоакции на товары

Продуктовые магазины стали возвращать пропавшие после введения санкций и ухода импортных поставщиков скидки и промоакции на товары. В лидеры по дисконту вышли чай, кофе и макароны. Такие данные опубликовала одна из исследовательских компаний.

Практика скидок, как показало исследование, имеет значение для огромного числа покупателей. Товары по сниженным ценам ищут в магазинах 40% россиян. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.