Как в столичных магазинах проходит "черная пятница"

"Черная пятница" заставила москвичей встать в очередь. Некоторые бренды объявили о скидках еще в начале недели.

Один из популярных производителей кроссовок пообещал дисконт до 99%. Из-за этого у магазина собралась толпа. Вот только выгодные покупки удалось сделать не всем. Покупатели рассказали, что из-за большого количества желающих товара не хватило.

Однако не только снижение цены приводит покупателей в магазины. Объявление о том, что количество товаров со скидкой ограниченно, иногда срабатывает лучше. Маркетологи объяснили, как "черная пятница" воздействует на психику человека. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.