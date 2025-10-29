Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 17:30

Общество

В Москве обсудили вопросы профилактики и лечения инсультов

В Москве обсудили вопросы профилактики и лечения инсультов

Путин заявил, что ситуация в зоне СВО складывается благоприятно для России

Сильные дожди накроют Москву 31 октября

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами ожидается в Москве 30 октября

Собянин вручил награды москвичам в преддверии Дня народного единства

"Деньги 24": в России введут квоты на платное обучение по популярным специальностям

"Специальный репортаж": потребительский экстремизм

В Москве будет тепло еще 5–7 дней

Сергей Собянин поздравил учителя школы № 1352 Нину Иванову с 90-летием

Москвич сорвал джекпот в несколько десятков миллионов рублей благодаря дню рождения

В рамках Всемирного дня борьбы с инсультом в столице состоялась пресс-конференция, посвященная актуальным вопросам этого заболевания. Как отметил директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Николай Шамалов, инсульт остается одной из наиболее серьезных патологий головного мозга, приводящей к высоким показателям инвалидизации.

Специалисты подчеркивают, что своевременное обращение за медицинской помощью значительно увеличивает шансы пациентов на восстановление. Заболевание становится серьезным бременем не только для самих пациентов и их семей, но и для государства. Врачи рекомендуют обращать внимание на факторы риска и оперативно реагировать на появление симптомов инсульта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика