В Москве обсудили вопросы профилактики и лечения инсультов

В рамках Всемирного дня борьбы с инсультом в столице состоялась пресс-конференция, посвященная актуальным вопросам этого заболевания. Как отметил директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Николай Шамалов, инсульт остается одной из наиболее серьезных патологий головного мозга, приводящей к высоким показателям инвалидизации.

Специалисты подчеркивают, что своевременное обращение за медицинской помощью значительно увеличивает шансы пациентов на восстановление. Заболевание становится серьезным бременем не только для самих пациентов и их семей, но и для государства. Врачи рекомендуют обращать внимание на факторы риска и оперативно реагировать на появление симптомов инсульта.

