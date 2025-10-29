Форма поиска по сайту

Новости

29 октября, 11:30

Общество

Участники СВО из Москвы смогут получить 1,9 млн рублей от города

Поддержка участников спецоперации и членов их семей – один из приоритетов Москвы. Военные получают от города единовременную дополнительную выплату в 1,9 миллиона рублей, а также ежемесячно дополнительно по 50 тысяч рублей.

При получении ранения военнослужащим выплачивается от 500 тысяч до 1 миллиона. Выплата семьям в случае гибели участника спецоперации составляет 3 миллиона рублей. Среди мер социальной поддержки также, например, специализированная медицинская помощь после увольнения и льготная ипотека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Мария Рыбакова

