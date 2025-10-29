Форма поиска по сайту

Новости

29 октября, 08:00

Общество

Врачи назвали безопасную норму шагов в день

Специалисты в области медицины высказали мнение о потенциальном вреде популярной рекомендации про 10–20 тысяч шагов ежедневно. По их данным, такая активность может приводить к износу суставов и ускоренному старению организма.

Врачи считают, что безопасной нормой является около 2 тысяч шагов в день. Именно такое количество физической активности, по их мнению, способствует продлению жизни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

