Врачи рассказали, что фотосессия в опавших листьях может вызывать аллергию. По их словам, особую опасность представляют те, которые собрали рядом с автомобильными дорогами и промышленными зонами.

В таких листьях содержится много микроорганизмов, аллергенов и загрязняющих веществ. Если их еще подбрасывать, то частицы пыли, споры грибов и бактерии остаются в воздухе, который человек тут же вдыхает.

