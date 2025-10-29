Пользователи начали массово переходить на темную тему интерфейсов. Многие выбирают ее ради комфорта. В темное время суток или при слабом освещении такой режим снижает нагрузку на глаза.

Некоторые онлайн-сервисы заявили, что темный режим помогает сократить углеродный след, так как на OLED- и AMOLED-экранах черные пиксели не подсвечиваются, что снижает энергопотребление.

Однако врачи предупредили, что днем использование темной темы может навредить зрению, а польза от нее есть только в условиях низкой освещенности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.