Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 07:45

Технологии

Пользователи начали массово переходить на темную тему интерфейсов

Пользователи начали массово переходить на темную тему интерфейсов

Исследование показало, что искусство положительно влияет на организм

В России предложили снизить возраст участников "Пушкинской карты" до 10–12 лет

Российские вузы не смогут зачислять на платные места при среднем балле ЕГЭ ниже 50

Большинство невест в Москве выбрали фамилию жениха

245 детей родились в Москве 28 октября

Неврологи рассказали, как 6-дневная рабочая неделя может отразиться на психике

Юрист рассказал, какое наказание грозит за сплетни на работе

Астрологи сопоставили линии московского метро со знаками зодиака

В Госдуме предложили ввести в школах шведский стол

Пользователи начали массово переходить на темную тему интерфейсов. Многие выбирают ее ради комфорта. В темное время суток или при слабом освещении такой режим снижает нагрузку на глаза.

Некоторые онлайн-сервисы заявили, что темный режим помогает сократить углеродный след, так как на OLED- и AMOLED-экранах черные пиксели не подсвечиваются, что снижает энергопотребление.

Однако врачи предупредили, что днем использование темной темы может навредить зрению, а польза от нее есть только в условиях низкой освещенности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществотехнологиивидеоДмитрий КозачинскийДарья ЕрмаковаАртем Смахтин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика