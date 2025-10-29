В России предложили снизить возраст участников "Пушкинской карты" до 10–12 лет

В России поступило предложение расширить программу "Пушкинская карта", снизив возрастной порог для участников до 10–12 лет. По мнению авторов инициативы, это позволит приобщить к искусству больше детей.

В настоящее время программой уже пользуются более 8 миллионов подростков, а общее количество посещений культурных площадок превысило 60 миллионов. Расширение возрастных рамок программы позволит поддержать региональные учреждения культуры.

