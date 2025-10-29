29 октября, 07:30Общество
Неврологи рассказали, как 6-дневная рабочая неделя может отразиться на психике
Неврологи рассказали, что 6-дневная рабочая неделя может негативно повлиять на психическое состояние. Дополнительный рабочий день нарушает привычный режим сна и отдыха, а также мешает личным планам.
К концу удлиненной недели сотрудники чаще испытывают раздражительность, бессонницу и снижение концентрации. Особенно страдают задачи, требующие точности и эмоциональной устойчивости.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.