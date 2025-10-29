Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 07:30

Общество

Неврологи рассказали, как 6-дневная рабочая неделя может отразиться на психике

Неврологи рассказали, как 6-дневная рабочая неделя может отразиться на психике

Юрист рассказал, какое наказание грозит за сплетни на работе

Астрологи сопоставили линии московского метро со знаками зодиака

В Госдуме предложили ввести в школах шведский стол

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 83% 29 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 октября

"Новости дня": страховая пенсия вырастет в России в 2026 году

"Миллион вопросов": гастроэнтеролог рассказала, как сохранить здоровье желудка и кишечника

Глава родительской ассоциации заявила о проблемах организации шведских столов в школах РФ

Резкие перепады температуры стали характерны для московской погоды

Неврологи рассказали, что 6-дневная рабочая неделя может негативно повлиять на психическое состояние. Дополнительный рабочий день нарушает привычный режим сна и отдыха, а также мешает личным планам.

К концу удлиненной недели сотрудники чаще испытывают раздражительность, бессонницу и снижение концентрации. Особенно страдают задачи, требующие точности и эмоциональной устойчивости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика