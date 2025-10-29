Юрист рассказал, какое наказание грозит за сплетни на работе

Юрист Павел Агиев рассказал, что за распространение сплетен на работе может последовать административная или даже уголовная ответственность. За оскорбление предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Эксперт отметил, что если сплетни содержат заведомо ложные сведения, порочащие репутацию, это квалифицируется как клевета. За такое предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или обязательные работы до 160 часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.