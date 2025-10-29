Астрологи сопоставили линии московского метро со знаками зодиака. Сокольническая линия, как и Овен, – первая и инициативная. Кольцевая ассоциируется с Тельцом: надежная и стабильная, а Калининская и Солнцевская, составляющие единый маршрут, напоминают Близнецов.

Арбатско-Покровская с ее длинными перегонами отражает спокойствие Рака, а Большая кольцевая – масштабность Льва. Серпуховско-Тимирязевская признана практичной, как Дева.

Остальные линии также получили астрологические соответствия: Калужско-Рижская – Весы, Люблинско-Дмитровская – Скорпион, Замоскворецкая – Стрелец, Таганско-Краснопресненская – Козерог, Филевская – Водолей, а Некрасовская – Рыбы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.