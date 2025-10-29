Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 07:30

Общество

Астрологи сопоставили линии московского метро со знаками зодиака

Астрологи сопоставили линии московского метро со знаками зодиака

В Госдуме предложили ввести в школах шведский стол

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 83% 29 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 октября

"Новости дня": страховая пенсия вырастет в России в 2026 году

"Миллион вопросов": гастроэнтеролог рассказала, как сохранить здоровье желудка и кишечника

Глава родительской ассоциации заявила о проблемах организации шведских столов в школах РФ

Резкие перепады температуры стали характерны для московской погоды

"Вопрос спорный": суд разрешил родителям отменить онлайн-покупки, совершенные ребенком

"Новости дня": назван размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2026 году

Астрологи сопоставили линии московского метро со знаками зодиака. Сокольническая линия, как и Овен, – первая и инициативная. Кольцевая ассоциируется с Тельцом: надежная и стабильная, а Калининская и Солнцевская, составляющие единый маршрут, напоминают Близнецов.

Арбатско-Покровская с ее длинными перегонами отражает спокойствие Рака, а Большая кольцевая – масштабность Льва. Серпуховско-Тимирязевская признана практичной, как Дева.

Остальные линии также получили астрологические соответствия: Калужско-Рижская – Весы, Люблинско-Дмитровская – Скорпион, Замоскворецкая – Стрелец, Таганско-Краснопресненская – Козерог, Филевская – Водолей, а Некрасовская – Рыбы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика