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29 октября, 21:00

Общество

В магазинах Москвы могут появиться продукты, в составе которых будут насекомые

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На московских прилавках могут появиться продукты, в составе которых будут насекомые. В частности, производители планируют делать муку из сверчков.

Как пишут СМИ, такой продукт содержит до 75 граммов белка на 100 граммов. В обычной муке содержится от 2 до 5 граммов белка. Кроме того, в сверчковой муке железа больше, чем в говяжьей печени. Добавлять продукт планируют в конфеты, печенье и макароны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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