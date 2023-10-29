Москвичам пообещали потепление до 10 градусов на следующей неделе

На следующей неделе прогнозируется потепление до 10 градусов и дожди. Температура начнет подниматься уже в понедельник.

Столбики термометра покажу 3–5 градусов. Но в прогнозе мокрый снег, а местами и ледяные дожди. Во вторник станет еще теплее – днем до 10 градусов и с небольшими дождями. Начиная с четверга температура будет понижаться. И в пятницу ожидается максимум плюс 3 с мокрым снегом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.