29 октября, 17:15Общество
Москвичам пообещали потепление до 10 градусов на следующей неделе
На следующей неделе прогнозируется потепление до 10 градусов и дожди. Температура начнет подниматься уже в понедельник.
Столбики термометра покажу 3–5 градусов. Но в прогнозе мокрый снег, а местами и ледяные дожди. Во вторник станет еще теплее – днем до 10 градусов и с небольшими дождями. Начиная с четверга температура будет понижаться. И в пятницу ожидается максимум плюс 3 с мокрым снегом.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.