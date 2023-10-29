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29 октября, 17:15

Общество

Москвичам пообещали потепление до 10 градусов на следующей неделе

Москвичам пообещали потепление до 10 градусов на следующей неделе

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На следующей неделе прогнозируется потепление до 10 градусов и дожди. Температура начнет подниматься уже в понедельник.

Столбики термометра покажу 3–5 градусов. Но в прогнозе мокрый снег, а местами и ледяные дожди. Во вторник станет еще теплее – днем до 10 градусов и с небольшими дождями. Начиная с четверга температура будет понижаться. И в пятницу ожидается максимум плюс 3 с мокрым снегом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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