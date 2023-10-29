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29 октября, 16:30

Общество

Врачи Москвы провели акцию в честь Всемирного дня борьбы с инсультом

Врачи Москвы провели акцию в честь Всемирного дня борьбы с инсультом

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В честь Всемирного дня борьбы с инсультом столичные врачи организовали выступление. Мимы показывали москвичам симптомы острого нарушения мозгового кровообращения.

Акция прошла в торговых центрах. Известно, что при инсульте важно оказать помощь как можно быстрее. Именно поэтому несколько лет назад в столице была создана и успешно работает "инсультная сеть". В нее входит 13 специальных центров. Там есть самое современное оборудование, чтобы спасти жизнь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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