Москвичам напомнили о режиме работы в праздники

Впереди у москвичей короткая рабочая неделя. В четверг, 3 ноября будет сокращенный рабочий день. А в пятницу и вовсе выходной в связи с Днем народного единства.

Согласно Трудовому кодексу, нерабочие праздничные дни не могут послужить причиной для снижения зарплаты работникам, получающим оклад. А за смены в выходные или нерабочие праздничные дни сотрудник должен получить оплату не менее чем в двойном размере. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.