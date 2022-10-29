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Общество

Москвичам напомнили о режиме работы в праздники

Москвичам напомнили о режиме работы в праздники

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Впереди у москвичей короткая рабочая неделя. В четверг, 3 ноября будет сокращенный рабочий день. А в пятницу и вовсе выходной в связи с Днем народного единства.

Согласно Трудовому кодексу, нерабочие праздничные дни не могут послужить причиной для снижения зарплаты работникам, получающим оклад. А за смены в выходные или нерабочие праздничные дни сотрудник должен получить оплату не менее чем в двойном размере. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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