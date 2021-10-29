Российские пользователи с юмором отреагировали на переименование Facebook

Российские пользователи, как всегда, быстро и с юмором отреагировали на переименование Facebook. В сети уже полно мемов на эту тему. Цукербергу предлагают сыр "Фета" и сметану с борщом.

Россияне вспомнили и про группу "Металлика". Пользователи также шутили на тему магнитогорского "Металлурга".

Ранее компания Facebook сменила название на "Мета". Марк Цукерберг рассказал о ребрендинге во время специальной онлайн-презентации. Он подчеркнул, что соцсеть уже, по сути, перестала быть просто сервисом, а превратилась в настоящую виртуальную метавселенную.